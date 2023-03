Internetis lööb laineid Hugh Granti piinlik Oscarite intervjuu

Reporter Graham uuris lühiintervjuu alustuseks Grantilt, mis tema lemmikasi Oscarite gala juures on. "Siin on lummav ... siin on kogu inimkond ... see on edevuse laat," vastas briti näitleja pärast pikka mõttepausi, vahendas The Guardian.

Järgmiseks uuris Graham Grantilt, kellele ta Oscaritel pöialt hoiab ning Grant ei tahtnud kedagi eraldi välja tuua.

Grantilt küsiti ka, kes tema ülikonna valmistas ning näitleja sõnas, et ta ei mäleta, kuid seejärel lisas, et tegijaks oli tema rätsep.

Lõpetuseks soovis reporter kuulda Granti muljeid "Glass Onioni" filmivõtetelt – film ilmus 2022. aastal. Grant jäi aga napisõnaliseks, öeldes, teda on filmis vaid umbes kolm sekundit näha.

Paljud televaatajad avaldasid sotsiaalmeedias arvamust, öeldes, et Grant käitus intervjuud andes ebaviisakalt.