Iisraeli elektroonilise muusika duo Vini Vici esineb Eestis

Vini Vici koosneb kahest DJ-st ja produtsendist, kelleks on Aviram Saharai ja Atan Kadoshi. Iisraelist pärit muusikud on mõlemad varasemalt tegelenud ka sooloprojektidega ning muusikamaastikul on nad aktiivsed olnud juba 20 aastat.

Psy-trance duo Vini Vici sündis aga 2013. aastal, kui Saharail ja Kadoshil tekkis idee viia nostalgia futuristlike mõtetega kokku ning luua midagi autentset ja eklektilist, mis kuulajat paeluks.

Vini Vici "Free Tibeti" remiksi on YouTube'i platvormil 134 miljonit korda kuulatud, mis teeb sellest kuulatuima psy-trance'i loo. Duo on oma tegutsemisaastate vältel teinud koostööd ka selliste tuntud produtsentide ja DJ-ga nagu Armin Van Buuren, Dimitri Vegas ja Steve Aoki.

Duo jõuab Eestisse 18. märtsil teistkordselt ning lisaks Iisraeli muusikutele astuvad Tallinnas Kultuurikatla lavale kohalikud DJ-d Karinsmatic, Merike Rundu ja Psyzone.