Galerii ja video: Lady Gaga tegi Oscaritel üllatusesinemise looga "Hold My Hand"

Algselt pidi Gaga Oscarite gala vahele jätma "Joker: Folie a Deux" filmivõtete tõttu. Muusiku ja näitleja plaanid muutusid aga viimasel hetkel ning oma esinemise galal kinnitas ta alles pühapäeva varahommikul. Gaga astus lavale tavapärasest tagasihoidlikuma väljanägemisega.

Gaga lugu "Hold My Hand" oli tänavustel Oscaritel nomineeritud parima filmilaulu kategoorias. Auhinna pälvis M. M. Keeravani ja Chandrabose'i lugu "Naatu Naatu" filmist "RRR".

