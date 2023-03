Laulu- ja tantsupeo üldjuhid kirjutavad teisipäeval koos koorilauljatega e-etteütlust

Homsel laulu- ja tantsupeole pühendatud e-etteütlusel osalevad ka suvel toimuva XIII noorte laulu- ja tantsupeo "Püha on maa" kunstilised juhid. Üheskoos Lydia Rahula lastekooriga Vocal Spirit kirjutavad nad etteütlust Tallinna 21. Koolis.

Emakeelepäeval, 14. märtsil kell 10.25 toimub Vikerraadio e-etteütlus, mis on tänavu pühendatud laulu- ja tantsupeole. Sel puhul otsustas peorahvas ühiseks kirjutamiseks kokku tulla, et tähistada emakeelepäeva ja veeta üks meeleolukas hommikupoolik üheskoos koorilauljatega.



Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus ja Vikerraadio kutsuvad kõiki laulu- ja tantsupeolisi ühinema ning teisipäeva hommikul e-etteütlusel oma kollektiividega osalema. Peolised saavad end etteütluse lehel eraldi ära märkida, et seeläbi osaleda laulu- ja tantsupeo auhindade eriloosimisel.

Pärt Uusberg Autor/allikas: Kairit Leibold / ERR

Tallinna 21. Koolis toimuval ühiskirjutamisel osalevad Tallinna 21. Kooli lastekoor Vocal Spirit koos dirigent Lydia Rahulaga, kes on samas ka XIII noorte laulupeo ühendkooride dirigent.

Kohal on XIII noorte laulupeo kunstiline juht Pärt Uusberg, XIII noorte tantsupeo pealavastaja Agne Kurrikoff-Herman, rahvamuusikapeo üldjuht Juhan Uppin ning XIII noortepeo kunstiliste toimkondade liikmed Aarne Saluveer, Valter Soosalu, Maret Poll, Ave Sopp, Mall Paulus, Maria Uppin-Sarv, David Truusa ja Kadri Karin.

Vikerraadio e-etteütluse kohta leiab infot siit.