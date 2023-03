Õigekirjagurmaani keelesäuts. Võrtsjärve-äärne

Tänane soovitus kõlab nii: "Võrtsjärve-äärne kirjutatakse sidekriipsuga."



Reegel ütleb, et kui -ne või -line lõpuga omadussõna ees on nimi, kirjutatakse see sidekriipsuga kokku, seejuures nime kirjutamisel säilib esisuurtäht. Ehk siis omadussõnad nagu suurune, äärne, kujuline ja nende ees olevad nimed kirjutatakse sidekriipsuga. Näiteks Võrtsjärve-äärne või Eesti-suurune.



See aga on nii ainult sel juhul, kui omadussõna ees on vaid üks nimi. Kui on kaks nime, näiteks Väike Emajõgi, siis tuleb kirjutada kõik sõnad ilma sidekriipsudeta ja lahku: Väikese Emajõe äärne. Samamoodi kehtib reegel ka isikunimede puhul, näiteks Aleksandri-sarnane ja Aleksander Suure sarnane.



Kui nimele järgnev omadussõna on käändes, kehtib reegel ikka samamoodi. Näiteks kui mainida Võrtsjärve-äärset, minna Võrtsjärve-äärsele või muutuda Võrtsjärve-äärseks, on nime ja omadussõna vahel ikka sidekriips.



Head ettevalmistust ja toredat e-etteütlust!