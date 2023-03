Galerii ja video: Rihanna astus Oscarite galal üles looga "Lift Me Up"

13. märtsi varahommikul selgusid Hollywoodis Ameerika filmiakadeemia auhindade ehk Oscarite laureaadid. Pidulikult galal astus teiste seas üles ka Rihanna, kes esitas loo "Lift Me Up".

Grammy-võitjast laulja esitas Oscarite jagamisel oma laulu "Lift Me Up", mis pärineb filmist "Must Panter: Wakanda igaveseks". Laul kandideeris ka parima orinaalloo Oscarile, kuid kuldmehikese viis koju laul "Naatu Naatu" filmist "RRR".

Möödunud aastal ilmunud lood "Lift Me Up" ja "Born Again" murdsid muusiku enam kui kuus aastat kestnud pausi, mil ta uut muusikat välja ei andnud.