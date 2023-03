Selgusid Kuldvaarikate võitjad, halvima filmi tiitli pälvis "Blonde"

Kuldvaarikate auhinnažürii nimetas Dominiki lavastatud filmi "misogüünseks, tiiraseks ja eksitavaks filmiks, mis kuritarvitab häbematult varalahkunud Marilyn Monroe mälestust", kirjutab The Hollywood Reporter.

Tom Hanks pälvis Kuldvaarika kahes kategoorias – oma rolli eest biograafilises filmis "Elvis" halvima kõrvalosatäitmise kategoorias ja halvima näitlejateansambli kategoorias rolli eest filmis "Tom Hanks & His Latex-Laden Face (and That Ludicrous Accent)".

Kuldvaarikate võitjad selguvad iga aasta traditsiooniliselt enne Oscarite saajaid, kes selguvad Eesti aja järgi esmaspäeva öösel. "Blonde'i" peaosatäitja Ana de Armas on nomineeritud parima naispeaosatäitja Oscarile, Baz Luhrmanni lavastatud "Elvis" on nomineeritud kaheksale Oscarile.