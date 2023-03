ETV2 teemaõhtu on pühendatud Valter Ojakäärule

10. märtsil oli Eesti helilooja Valter Ojakääru 100. sünniaastapäev. ETV2 pühapäevane teemaõhtu on pühendatud just talle.

19.45 "Tähelaev: Valter Ojakäär" (2008)

Margit Kilumetsa külaliseks on Eesti muusika grand old man Valter Ojakäär rääkimaks elust, inimestest ja seekord erandlikult ka iseendast. Saade oli esimest korda eetris muusikamehe 85. sünnipäeval. Režissöör Kalev Lepik.

21.00 "Raadiolainetel kroolides ja surfates. Esimene sajand" (2021)

On teada, et esimest korda kuulati Eestimaal raadiot 1920. aastal. Esimene eestikeelne raadiosaade läks eetrisse 1924. aastal, regulaarse programmiga alustati 1925. aastal. Raadiosajandi väärikaks tähistamiseks kroolib Vahur Kersna läbi ajaloo, Erle Loonurm surfab aga ringhäälingu tänastel lainetel. Režissöör Andres Lepasar, produtsent Ruth Heinmaa.

22.00 "Estraadisangarid: Valter Ojakäär" (2017)

Valter Ojakääru rolli on meie estraadimuusika ajaloos võimatu üle hinnata. Tema loomingust on eestlaste südameisse jõudnud kümneid igikestvaid laule. "Õhtu rannal", "Tihemetsa Tiina" ja "Oma laulu ei leia ma üles", on kindlasti nende hulgas. Aga lisaks heliloomingule on vahest tähtsamgi papa Valteri roll Eesti muusikaajaloo kirjapanekul ja populariseerimisel. Autorid Roald Johannson ja Jaak Kilmi.

22.30 "Tuulepealne maa. Ei ole sõda noortele meestele" (2013)

"Tuulepealse maa" kokkuvõtva osa peateemaks on sõjaaegsed ärevad ja heitlikud olud, noorte eestlaste valikud, eneseotsingud, nende maailmavaate kujunemine ja noormeeste jõudmine Soome. Stsenaristid Mihkel Ulman ja Lauri Vahtre, režissöör Ain Prosa, operaator Mait Mäekivi, produtsent Raivo Suviste.