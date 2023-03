Solaride läheb uue autoga päikeseautode MM-ile: enne turvalisus ja töökindlus, alles siis efektiivsus

2021. aastal toimus Marokos päikeseautode võistlus Solar Challenge Morocco 2021, kus oli vaja päikeseautoga läbi sõita 2500 km. Solaride sõitis oma toonase, Eesti esimese päikeseautoga läbi umbes tuhat kilomeetrit, sest auto läks põlema. Oli ka teisi probleeme.

"See auto ei olnud päris selle mäestiku jaoks valmistatud ja see tegi meile palju peavalu," tunnistas Solaride'i inseneeria valdkonnajuht Mart Erik Kermes.

Nüüd seisab ees uus võistlus ja Solaride'i meeskond valmistub minema maailmameistrivõistlustele Austraaliasse oma uue päikeseautoga.

Rääkides sellest, miks see projekt nii oluline on, märkis Leif, et insenere on järgmise kümne aasta jooksul puudu jäämas kaks kolmandikku selle tegelikust vajadusest ja insenerid ei saa koolist täna nii palju praktilisi kogemusi sellest, kuidas akadeemiline teadmine päriselt töösse rakendada.

"Paljud katkestavad, ei jõua oma õpingutega lõpuni , sest kokkupuude päriselu-inseneeria väljakutsetega on vähene – Solaride püüabki täita kahte tühimikku," sõnas Leif.

"Ühest küljest pakkudes oma tegevusega noortele kõva kogemust. Võistlus on üks osa sellest, aga kaks aastat valmistamist, auto ehitamist, nullist disainimist ..." Kokku on meeskonnas praegu umbes 70 inimest, kellest pooled on insenerid ja teine pool on kõikvõimalikud tugitiimid," lisas ta.

Uue auto täismass on ligi 750–800 kg. "Mõõtmetelt on ta ikkagi hiiglama suur – ta on viis meetrit pikk, 1,6 meetrit lai, aga on hästi madal – 1,2 meetrit kõrge ainult. Me oleme auto kõrgiust vähendanud nii palju kui võimalik, kuna kõige suurem vaenlane meil on aerodünaamika. Mida vähem õhku on võimalik autoga kokku põrkuda, seda lihtsam on efektiivsust saada. Samas kui tood ka kaalukeskme alla, siis on auto stabiilsem," kirjeldas Solaride'i päikeseauto peainsener Karl August Tatunts.

Kermes ütles, et kuivõrd nende meeskonna insenerid on veel alles õppivad insenerid, siis tuleb arendusprotsessi käigus sisse mitmeid viperusi. "See käib kõik selle juurde ja see on tihtipeale see, mis kõige keerulisemaks selle protsessi muudab."

Oktoobris tuleb oma elektriautoga sõita Austraalias 3000 km. Leif sõnas, et üks põhjus, miks tiimid sellisel võistlusel põruvad, on see, et nad üritavad teha võimalikult efektiivset autot.

"Optimeeritakse üle, mõeldakse üle. Meil poisid panid tüdrukutega ikka väga selged prioriteedid paika, et see auto peab olema eeskätt turvaline, sest pärisinimesed sõidavad meie enda ehitatud autos avatud liikluses pikkade rekakollonnide vahel, jumal teab, mis loomad üle tee jooksevad, need teed ei ole alati kõige paremas korras. Ehk turvalisus, töökindlus ja siis alles efektiivsus," kirjeldas Leif.