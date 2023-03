Üle 25 aasta roheliste rattaretkedel osalenud Kaarel Karu: jalgrattaga sa näed elu

Karu, kes on ametilt hoopis pagariettevõtte juht, on sõitnud traditsioonilisi roheliste rattaretki pea 30 aastat, kuigi päris täpselt ei oska ta neid aastaid kokku lugeda isegi. "Peab tunnistama, et üle 25 neid on, aga täpselt kõike ei mäleta, sest kõik on ilusad kohad ja kõik on erilised mälestused."

Esimene roheliste rattaretk toimus aastal 1988. Esimesena mindi Virumaale fosforiidivastasele sõidule. Karu oli rattaretke sõitjate hulgas rivis juba järgmisel aastal, kui ta oli ise alles 13-aastane.

"Koolis oli huvijuht, kes ütles, et "selline üritus, eelmine aasta oli väga tore, näeb uusi kohti, on põnevad inimesed ja vaadata, kuidas Eestil läheb". Nojaa siis me läksime sõbraga."

Rääkides sellest, mida need rattaretked endast kujutavad, kirjeldas Karu, et need on kui murdehetk kevadest suvesse. Samas tunnistab ta, et on teatud aastatel näinud hommikuti telgi peal ka härmatist. Tänavu toimub retk maikuu kolmandal nädalavahetusel ja ilm peaks Karu hinnangul olema siis okei.

Samas on ilm pannud teda proovile päriselt ainult üksikutel kordadel, tõdes ta. "Tervikuna väga ilus päikseline. Enamus kordadest olen tulnud päikesest põlenuna sealt tagasi. Kõik küsivad, kas sa käisid lõunamaareisil. Ei käinud. Käisin avastasin nädalavahetusel pisut Eestimaad."

Ekstreemsematest kordadest on tal meeles üks Saaremaa rattaretk.

"Esimene päev terve päeva sadas vihma ja ma läksin sinna veel väikeste lastega. Väikesed lapsed olid kärus, neil oli vihmavari, katus oli peal. Aga mina olin vihma käes ja iga peatuspaik, kui kuskil oli vähekegi mõni majapidamine või muuseumihoov kuskil, siis kuivatati enda riideid

Aga keegi ei teinud sellest numbrit, sest see on hea ühtehoidev seltskond, märkis ta. "Jalgrattaga sa näed elu. Sa oled piisavalt kõrgel, et näha natuke kaugemale kui oma autoaknast ja sa liigud piisavalt aeglaselt, et jõuda vaadata."