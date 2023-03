Galerii. Rütmimuusikafestival Tudengijazz sai lõppakordi

Philly Joe's toimunud lõppkontserdil astusid üles ansamblid Sandra Eowyn trio, Viljandi Vox, Lõõm ja Reti Niimann bänd. Festivali avas teisipäeval avajämm Philly Joe's, Tallinnas. Lisaks kontsertidele nii Tallinnas, Tartus, Narvas kui ka Viljandis oli kavas juba kuuendat aastat kavas seminar, mis suunatud noortele muusikutele ja muusikavaldkonnale.

Pikaajalise traditsiooniga TUJA on pühendatud just muusikutest tudengitele. Festivali missioon on hoida elus traditsiooni, mis toetaks Eesti jazz'i kõrgetasemelist arengut, noorte muusikute pealekasvu ning valdkonnasisest rahvusvahelist koostööd. Festivali korraldab Eesti Jazziliit.