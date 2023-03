Veronika Uibo bänd The Wildcard avaldas videosingli "Bear With Me"

Ansambel The Wildcard avaldas laupäeval muusikavideo loole nimega "Bear With Me". Lugu on pärit nende debüütalbumilt "Stupid Fears", mis ilmub 23. märtsil.

The Wildcard viljeleb poprokki läbi kantrimuusika. Ansambli lüürika oleks justkui bändi esilaulja Veronika Uibo elust maha kirjutatud, märkis bänd.

"Selles loos tahtsin väljendada meeleheidet, viimse piirini viidud emotsiooni, kus oled valmis kõike tegema, et ainult veel kogeda head ja ilusat aega. Aga kindlasti pidi sündima tempokas lugu, et tekitada mõnus konflikt, kus lüürika on masendav, aga meloodia tantsuline," ütles Uibo.

Ansambli loomingut võibki bändi hinnangul kirjeldada kui melanhoolset pilku minevikule, mis ühtlasi annab tõuke ja jõu uuteks avastusteks. "Bear With Me" on muusika autori Siim Laine sõnul hea autoga kihutamise laul.

"Paratamatult läheb jalg gaasipedaalil raskemaks ja nii võib täiesti kogemata kiiruskaamera pildile jääda. Peaasi, et siis naeratada ei unusta," ütles Laine.

The Wildcard esitleb oma debüütalbumil 24. märtsil Tartus Genialistide klubis ja 25. märtsil Tallinnas Erinevate Tubade Klubis.