Tudengijazzi seminaril astuvad üles Rita Ray, Merit Maarits ja Aleksander Algo

Tudengijazz (TUJA) 2023 on alates teisipäevast täitnud rütmimuusikaga nii Tallinna, Tartu, Narva kui ka Viljandi. Laupäeval jõuab TUJA viimane päev Tallinnasse, kus lisaks kontserdile on programmis seminar, mis on suunatud noortele muusikutele ja muusikavaldkonnale.