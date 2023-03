Üle-eestiliselt tuntuks saanud prouad: me saame surmatunnini selle üle naerda

Nutikad prouad Selma Vernik ja Aune Kolde said sel nädalal üle-eestiliselt tuntuks, kui "Ringvaatele" lühikese tänavaintervjuu valimistulemuste teemal andsid. Televaatajate tungival soovil külastas reporter Kaidor Kahar prouasid uuesti ning uuris, kuidas nendevaheline sõprus alguse sai.

Tänavaintervjuu andnud Verniku ja Kolde arvamus valimistulemustest läks lahku, ent see sõbrannasid tülli ei ajanud ning omavahel veedetakse tihti mõnusalt aega.

"Me tulime vanalinnast. Käisime näitusel, jalutasime ja imetlesime, et linn on nii tühi," meenutas Kolde esmaspäeva, mil populaarseks saanud intervjuu anti.

"Meil on nii hea meel, et me saame surmatunnini selle üle naerda," muigas Kolde äkilise tähelepanu üle. "See oli hullumaja. Mul läks kolm tundi / .../ seal oli nii palju [kirju]," meenutas ta hetke järgmisel päeval, kui arvuti avas.

"Meil on sageli ka sõnadeta arusaamine üksteisest," kommenteeris Vernik sõprust Koldega. "Kui elu on nii lühike, siis ei ole vaja riielda," ütles Kolde, et tülisid nende vahel ei teki.

Kahar uuris Vernikult, missugust parteid ta esmaspäeval eetris olnud intervjuus silmas pidas, kui lasus, et sellel oleks võinud olla parem tulemus. Vernik ei soovinud aga parteid avaldada. "Ma pean ikka midagi siit elust ka kaasa võtma, kui ma ära lähen."

"Kui tervis on korras, siis see paneb silma särama ja teeb meele lõbusaks," rääkis Vernik, mis talle elus rõõmu pakub. "Ja kui leian veel häid sõbrannasid," lisas ta.

Kolde lausus, et nad kohtusid Vernikuga rahvatantsutrennis ning talle jäi Vernik kohe silma, kuna oli hea sõnaseadja. "Me saime omavahel vähe tantsida, sest Selmal juhtus õnnetus, aga me jäime ikkagi sõbrannadeks."