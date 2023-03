Vabatahtlikud päästsid Tabasalu kassivabrikust 118 kassi

Vabatahtlik Liivi Kassihhin lausus, et vaatepilt Tabasalu kassivabrikus võttis teda sõnatuks. "Need kaadrid, mis kohapeal on filmitud, räägivad enda eest," lausus ta ja ütles, et mustus ja hais oli igal pool. Tegemist ei olnud mahajäetud majaga, vaid seal elasid ka inimesed.

Vabatahtlikud nentisid, et kohapeal oli kaks hoonet, kus kasse leidus. "Üks oli eramumaja, kus elasid kaks inimest ja üks oli n-ö abihoone, kus oli igasugust kola, igasugust prügi ja metsikus koguses kasse," ütles vabatahtlik Meili Kesamaa.

Päästeaktsioonis osales kokku 20 vabatahtlikku, kes suure kasside hulga Tabasalust kassituppa transportisid.

Kassid on läbinud ka arstliku kontrolli ja enamustel on parasiithaigused. "Oksendavad, põletikus, kõhud lahti," loetles Kassihhin. "Neid on ikkagi toidetud, nad ei olnud otseselt näljas, aga nende eest ei ole hoolitsetud," lisas Kesamaa.

"Meile teadaolevalt on paljud kassid ka nurisünnitanud ja neile on loomade kiirabis keisrilõiked tehtud – nad ei ole olnud võimelised ise poegima," kirjeldas Kassihhin.

Kesamaa sõnas, et loomaomanikest kasside püüdmisel väga suurt abi ei olnud. "Eks tal oli juba mingil määral hirm, et see tuleb avalikuks ja ta saab trahvi," rääkis ta, lisades, et siiski andis omanik loomakaitseliidule kirjaliku loa kassid ära võtta. "Seaduse vastu keegi ei läinud."

"Mida odavam tõulaadne kass, seda rohkem on soovijaid," ütlesid vabatahtlikud, et tõenäoliselt oli kassid aretatud äritsemiseks ning omanik tunnistas ka varasemalt kasside müümist.