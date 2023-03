Eestis esinev Enigma: kaks esimest albumit põhinesid munkade lauludel

Enigma albumeid on müüdud üle 70 miljoni eksemplari ja need on saanud enam kui 100 kuld- ja plaatinaplaadi auhinda. Algselt tehti muusikat ainult stuudios ning peaaegu iga laulu laulis eri laulja. Nüüd on projektiga liitunud aga kolm lauljat, kes Enigma tuntud laule ka Eestis esitavad.

Enigma on 1990. aastal loodud elektroonilise muusika projekt, mille rajajaks oli Michael Cretu.

"Olime üksteisest kuulnud, aga polnud kunagi kohtunud. Esimest korda kohtusime, kui algas jutt sellest projektist," rääkis ansambli laulja Angel X "Ringvaatele".

"Töötasin koos Michael Cretuga albumi kallal ja ta helistas ja ütles, et tal on midagi, mis võiks sobida mulle ja mu häälele," tutvustas Angel X. "Ta küsis, kas ma tuleksin Ibizale. Vastasin, et muidugi," jätkas ta. "Proovisime ühte laulu. Läks ehk tund ja oligi valmis vokaal laulule "Return to Innocence"," meenutas Angel X 1993. aastat.

"Mul olid varem ka oma soolohitid. "Mishale" oli päris kuulus," rääkis ansambli teine laulja Andru Donalds. "Michael oli Kreekas puhkamas. Ta kuulis seda laulu ja ütles, et tahab Enigmasse minu häält. Ta tõi mu kohale ja tegime hääleproovi," rääkis Donalds oma esimesest kokkupuutest Enigmaga.

Enigmat on mõjutanud palju kirikumuusika. "Kaks esimest albumit

põhinesidki munkade lauludel," ütles Donalds. "Siis hakkas kõik edasi kasvama, sest Michael tahtis areneda, teistsuguse stiilini jõuda."

Laulja Fox Lima liitus projektiga 2010. aastal "See osa Enigma edust, et Michael Cretu võtab lugudesse vanu laulukatkeid kõikjalt maailmast," arvas ta.

Enigma hakkas kontserte alles 2019. aastal andma. "Lugusid pole üldse lihtne kontserdilaval esitada," muigas Donalds. Nüüd naudivad aga projektiliikmed live-etteastete andmist. "Ma usun, et laulan laval paremini," arvas Angel X.

Donalds sõnas, et talle meeldib väga live'is esitada lugusid "Beyond the Invisible" ja "Why". "Need kaks lugu on mind alati vaimustanud."

Enigma annab sel nädalal kontserdid Tallinnas, Jõhvis ja Tartus.