Investor Katri Teller: suhtlemis- ja eneseväljendusoskus on üks edu aluseid

Teller kutsus kõiki osalema emakeelepäeva e-etteütlusel ning tõdes, et tema mõistis alles vanemas eas, kui oluline on eesti keelt hästi osata. "Suhtlemise ja enese väljendamise oskus on üks meie edu aluseid," kinnitas naine.

Vikerraadio e-etteütlus toimub 14. märtsil kell 10.25.