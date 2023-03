Hanna Martinson oma populaarseimast videopostitusest: see oli nii ehe ja armas

Martinson kirjeldas, et tema uus singel "Ainult siis, kui ..." sai alguse sellest, kui ta stuudiosse läks ning kuulis produtsendi Sander Sadami loodud instrumentaali algust, mis teda väga köitis. "Mul on ka endal mõned viisijupid, mida tahaks hakata edasi arendama," lisas Martinson, et lähiajal võib temalt veelgi uut muusikat oodata.

Muusik tunnistas, et on üle kümne aasta drum'n'bass'i austaja olnud ning seetõttu tahtis ta ka ise samas stiilis singli avaldada. "Käisin igal Grindi festivalil ja ootasin, et tuleks rohkem drum'n'bass'i lugusid välja," rääkis Martinson oma teismeeast, tuues välja, et üks tema lemmikartiste oli toona Netsky.

Martinson on ka aktiivne sisulooja sotsiaalmeedias. Kolm päeva tagasi laadis ta oma TikToki kontole üles video krapsakatest daamidest, kes "Ringvaates" tänavaküsitlusele vastasid. Videot on juba pea 140 000 korda vaadatud. "See au ja kuulsus tuli tänu nendele toredatele vanadaamidele," muigas ta oma viraalseima video üle. "Ma nägin seda intervjuud ja see nii kõnetas mind. See oli nii ehe, nii armas ja nii siiras. Ma kerisin selle tagasi ja lihtsalt filmisin üles," kirjeldas ta. "See on seni kõige suuremat kajastust saanud asi, mida ma üldse kunagi oma elus teinud olen."