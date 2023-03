James Bay annab suvel Lätis soolokontserdi

Hittide "Hold Back The River" ja "Let It Go" poolest tuntud James Bay kerkis esile oma 2015. aasta debüütalbumiga "Chaos And The Calm", mille tuules võitis Briti muusikaauhindadel parima Briti meessooloartisti auhinna ja pälvis kaks Grammy nominatsiooni. Lisaks on ta võitnud kaks Q auhinda, GQ auhinna ja Ivor Novello laulukirjutamise auhinna.

NME kirjutas tema eelmisel aastal ilmunud albumi "Leap" kohta, et "Bay pole kunagi kõlanud nii enesekindlalt kui praegu" ning Clash lisas, et "uus album on kui soe kallistus neile, kes soovivad midagi positiivset tänaste elutormide keskele". Albumil teevad produtsentide ja laulukirjutajate poole pealt kaasa Finneas, Dave Cobb (Brandi Carlile, Lady Gaga), Foy Vance (Ed Sheeran) jt.

Viimati astus James Bay baltikumis üles Ed Sheerani Riia kontserdi külalisesinejana 2019. aastal. James Bay on kaasa teinud veel ka Taylor Swifti ja The Rolling Stonesi tuuridel

Praeguseks on tal voogedastuskeskkondades kokku 7,5 miljardit mängukorda ning legendaarne kitarrifirma Epiphone on austanud teda tema enda James Bay Signature "1966" kitarriga.

James Bay toob Eestisse kontsertagentuur 8 Days A Week, kes korraldas eelmisel aastal Tallinnas nii Michael Kiwanuka, Jungle'i kui ka The Kings of Convenience'i kontserdid. Tänavu on tulemas Tallinnas RY X, Fever Ray ja Louis Tomlinsoni kontserdid ning Lätis Siguldas Phoenix ja M83.