Ilmus Miley Cyruse uus album "Endless Summer Vacation"

Albumil teevad teiste hulgas kaasa näiteks Harmony Korine, Brandi Carlile, Sia, Tobias Jesso Jr., Rob Moose, James Blake, Mike Will Made-It, Greg Kurstin, BJ Burton ja Bibi Bourelly. Jaanuaris rääkis Cyrus, et album on jagatud kaheks, millest üks pool esindab päevast ja teine öist aega.

Cyrus salvestas albumi Los Angeleses koos kaasprodutsentide Kid Harpooni, Greg Kurstini, Mike WiLL Made-Iti ja Tyler Johnsoniga. Cyruse sõnul on album justkui armastuskiri Los Angelesele ja peegeldus jõust, mille ta on leidnud pärast seda, kui otsustas keskenduda nii oma füüsilisele kui vaimsele heaolule.

Lisaks albumile esilinastub platvormil Disney+ erisaade "Endless Summer Vacation (Backyard Sessions)", kus Cyrus esitab lugude akustilisi versioone. Tema eelmine album, "Plastic Hearts", ilmus aastal 2020. Eelmisel aastal andis ta välja live-albumi pealkirjaga "Attention: Miley Live".