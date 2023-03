Erki Pärnoja: muusikutöö juures on palju nüansse, mida inimesed ei näe

"Ringvaate" otsestuudios olid külas sugulased ning muusikud Erki Pärnoja ja Indrek Raadik, kes rääkisid koos muusikuteks kasvamisest, kuidas nad üksteist läbi aja mõjutanud on ning miks on täiesti normaalne rääkida muusikategemisest kui tööst.

Indrek Raadik on Erki Pärnoja onu ning mõlemad kinnitasid, et pillimeesteks kasvasid mõlemad ikka seepärast, et muusikat on nende peres alati armastatud ja armastatakse siiamaani.

"Mul oli kergem selleni jõuda, sest onu Indrek oli ees, kodu tehti kitarre täis ning sain väikse lapsena juba näha kontserte, käia kaasas ja proovides olla. Tugev mõjutus," rääkis Pärnoja.

Raadik kirjeldas, kuidas Pärnoja on mitu korda talle meenutanud, kuidas nägi neil kodus maas kitarri, kuhu Raadik oli selle juhtunud jätma ja kuhu see lõpuks viinud on.

"Mina sain muidugi ema ja Erki ema käest mööda päid-jalgu, et mis see vedeleb. Need asjad ei vedele. Tegelikult jube hea, et see kitarr seal oli. Sellest on sündinud midagi sellist, mis tänase päevani, kui ma lähen Erki kontserti vaatama, siis liigutab."

Raadik tõdes, et Erki on teda mõjutanud viimased 10–15 aastat just oma töökusega. "See, kuidas tema tööd teeb – mul oleks ammu krõks ära käinud. Eestis muusikuna ellu jääda, end ja pere ära elatada, ei ole teab mis kerge töö."

Pärnoja tunnistas, et muusikutöö juures on palju nüansse, mida inimesed ei näe. "Me näeme tavaliselt kontserti ja inimest musitseerimas, aga kõik see, mis selle taustal toimub ..."

Ta lisas, et kutsub muusikategemist väga rahulikult tööks. "See on väga tehniline asi. Asju tuleb vormistada ja teha ansambliliikmetele või kaasmuusikutele selliseks, et kõik saaksid aru, mis on idee ja kuidas seda peaks teostama. See on töö nagu iga teine."

Raadiku sõnul on see pikk protsess, täpselt samamoodi nagu kapi tegemine.

"See ei ole nii, et annad Jaanile naelad, puu ja haamri kätte ja ütled, et tehku kapp. Mulle meeldib puiduga töötada ja ma nüüd teen, aga sa pead sellest ilusa asja välja vormima. See võtab aega. Kui sa seda kirega teed, aga selle eest palka ei saa, siis vist ei ole väga okei."