Pärnu rand saab Rotary klubi abil ratastooliinimestele ligipääsetavaks

Supelhooaja alguseni Pärnu rannas jääb veel kolm kuud. Siiani pole ratastooliga liiklejad Pärnus julgenud loota, et nad tõepoolest kunagi rannas suplevad, aga tänu Pärnu Lahe Rotary klubi naistele on see unistus teoks saamas.

Ratastoolisaatja Ave Nõmmik ütles, et olukord on masendav. "Lihtsalt vaatad vett ja muud midagi."

See, et Pärnu rand saaks ratastooliinimestele ligipääsetavaks, oli kohaliku ratastoolitantsijate klubile hoo sisse andnud, pool aastat tagasi meie hulgast lahkunud Pärnumaa Puuetega Inimeste Koja juhi Toomas Mihkelsoni üks viimaseid soove.

"Tema ei ole kunagi ujuma saanud minna ja tihti seal märjal liival oli teda väga raske sinna veele lähemale tuua ja väiksena, kui me olime ujumas ära käinud, tõime ämbritega merest vett kaldale ja pritsisime talle peale," rääkisid Mihkelsoni tütred.

Et ratastooliga liiklejad tulevikus päriselt meres ujuda saaks, võttis selle oma südameasjaks Pärnu Lahe Rotary klubi Charter president Esta Tamm.

"Meil on täna olemas eskiis, me oleme saanud esitada projekteerimistingimused Pärnu linnavalitsusse, Seal on laudtee, millega pääseb ratastooliga konteinerehitisse, kus on planeeritud riidevahetusvõimalused," kirjeldas klubi Charter president Esta Tamm.

Tamm lisas, et nende unistus on sinna paigutada ka lifti, millega aidata inimest tõsta. "Selle kõva liiva peale tuleb ka rullitav tee – kas plastist või metallist, seda ei oska täna öelda – aga need inimesed, kes ei ole ratastoolis, aga kel on liikumine raskendatud, oleks ka lihtsam sinna pääseda."

Ta lisas, et tegelikult on neil mõttes ka pimedad inimesed, et ka nemad saaksid minna ujuma. "Erivajadustele avatud rannad on ka tärnidega ja meie unistame Michelini tärniga rannast ehk et seal oleksid tõepoolest kõik võimalused," lisas Tamm.

Ratastoolirand läheb maksma 100 000 eurot. Kogu info, kuidas toetada erivajadusega Pärnu randa, leiab Pärnu Lahe Rotary kodulehelt.