Kaisa Ling laulusõnade tõlkimisest: algne emotsioon peab alles jääma

Sibyl Vane basskitarrist Heiko Leesment ning laulja ja tõlkija Kaisa Ling rääkisid Raadio 2 saates "Pulss", mistõttu omavaheline muusikaline koostöö alguse sai. Ling paljastas ka, et laulusõnade tõlkimise juures on kõige keerulisem loo algse emotsiooni tabamine ja edasiandmine.

Lingi ja Sibyl Vane uus singel toob tähelepanu vägivaldsetele suhetele ning Ling lausus, et vägivalla puhul on kõige õudsem fakt, et see juhtub korduvalt. "See on ebameeldiv ja raske teema, aga selle pärast ei tasu lugu mängimata, jagamata ja kuulamata jätta," arvas Leesment.

Ling sõnas, et uuele singlile "Hertsoginna" oli tõlget lihtne teha. "Algmaterjal oli väga hea. Mulle oli see pusle- või mõttemängu-laadne töö," ütles ta. Ling on varasemalt tõlkinud ka raamatuid ja luulet. "Lühivormid on selles mõttes lihtsad, et need on mahult lühikesed, aga sinna tuleb valida õiged sõnad, et see power, see tunne ja emotsioon jääksid alles ja kanduksid ka eesti keeles samamoodi edasi."

"On mingid märksõnad, mis hakkavad muganduma teksti sisse," rääkis Ling oma tavapärasest tõlkeprotsessist, kus ta esialgu kindlad sõnad teksti jaoks välja valib. Ta lisas, et "Hertsoginna" lugu tõlkides sai kõige keerulisemaks kohaks refräänis olev väljend "ma kõngesin". "Kontrollisin teiega ainult refrääni üle," viitas ta Sibyl Vane bändiliikmetele. "Nad ütlesid, et sobib ja siis oli juba kõik selge."

Leesment lubas, et ansambel Sibyl Vane teeb tulevikuski Kaisa Lingiga koostööd. "See on lihtsalt nii äge teekond olnud – nii lihtne ja mõnus. Me saame üksteisest väga hästi aru," kommenteeris ta sujuvat läbisaamist ja ühiseid mõtteid.