Henessi Schmidt "Viikingid: Valhalla" sarjas näitlemisest: sain oma ideid jagada

Netflixi sarjas "Viikingid: Valhalla" näitlev Henessi Schmidt rääkis Raadio 2 hommikuprogrammile, et tal on sarja võttemeeskonnaga väga avatud koostöö, kus ka tema ideid kuulda võetakse. Samuti jagas Schmidt oma heategevusorganisatsiooni viimatisi tegemisi ning kirjeldas, kui kaugele on Ugandas iseseisva kogukonna loomine jõudnud.

Henessi Schmidt mängib sarjas "Viikingid: Valhalla" Gytha nimelist tegelast. Sarja teine hooaeg on nüüd väljas ja Schmidt nentis, et umbes aasta aja pärast tuleb ka kolmas hooaeg. "Me tegime enam-vähem kolm hooaega korraga. Me läksime kolmandat filmima siis, kui esimene tehtud oli."

Schmidt rääkis, et tal on sarja tegijatega senimaani väga avatud koostöö olnud. "Sain minna kontorisse ja rääkida omi mõtteid ning sel hetkel, kui hakkasime pulmapaari mängima, siis meil oli ka abielunõustamine, kus me rääkisime, mis meie suhtest võiks saada," kirjeldas ta, lisades, et kolmanda hooaja stsenaariumisse kaasati mõni tema idee.

Schmidt korraldab aprillis ka heategevusliku ürituse "One World", kus astuvad teiste seas üles Genka, Noep ja Heidy Purga. Ürituse eesmärk on koguda raha arengumaade kogukondade aitamiseks.

Hetkel tegutseb Schmidt hoogsalt Ugandas. "Meile kuulub nüüd seitse aakrit maad ja kaks maja," kommenteeris ta viimaseid arenguid. "Me läheme neid maju renoveerima, lastekodusid avama, ehitama vihmavee kogusmissüsteemi, permakultuuriaedu ja korraldama erinevaid töötubasid, et neile töökohti juurde tekitada," loetles näitleja, mida ta kavatseb sel aastal Ugandasse kuuks ajaks reisides ette võtta.

Schmidt lausus, et ugandalastel on ka endal ideid, tarkust ja tegutsemisindu, kuid puudu ongi just kapitalist. "Kõike on olemas ja kõik maksab üsna sama palju nagu Eestis. Võib-olla mingisugused rohelised lahendused on natuke odavamad, sest neile tulevad need Hiinast," kirjeldas ta ehitusprotsesse.