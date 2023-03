Õigekirjagurmaani keelesäuts. Kontsertide käänamine

Tänane soovitus puudutab sõna kontsert käänamist. See on ilmselt üks sagedasemaid sõnu, mille käänamisega eesti keeles pidevalt eksitakse.



Ainsuses on õige kontsert : kontserdi : kontserti. Mitmuses on kirjakeelne kontserdid : kontsertide : kontserte.



Selle sõna käänamise puhul aitab näiteks sõna sent. See käändub täpselt samamoodi ja selle käänamine on ju oluliselt lihtsam: sent : sendi : senti : sendid : sentide : sente ja nii edasi.



Sama muuttüübi (22e) järgi käänduvad muu hulgas ka sõnad jant ja briljant. Jant : jandi : janti ning briljant : briljandi : briljanti.



Täpsustuseks olgu öeldud, et mitmuse osastavas on lubatud sõna kontserte asemel ka kontsertisid, nagu on lubatud sõna sente asemel öelda ja kirjutada sentisid.



Head ettevalmistust ja toredat e-etteütlust!