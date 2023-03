Uus seiklussari "Veetee" avastab Eestimaad mööda vett

Kodumaine matkasari "Metslased" on kahel hooajal teinud Eestile risti-põiki jalgsi tiiru peale, käidud on lõunast põhja ja läänest itta. Kahe aasta peale läbiti kokku ligi 1070 kilomeetrit ja viimased sammud astuti 2021. aasta augustis Kauksis. Möödunud suvel võttis reisisarja eestvedaja Lemo ette uue retke, mille eesmärk on proovida, kas läbi Eesti on võimalik sõita ka mööda vett.

Reedel ETV2-s alustav "Veetee" avastab Eestimaad vee pealt vaadatuna, mööda jõgesid ja järvi. Start antakse Narva veehoidlast, kust liigutakse läbi 13 siseveekogu Pärnusse. Suvine teekond võttis aega 15 päeva ja selle läbimiseks kasutati 13 erinevat veesõidukit. Pea 500 kilomeetri pikkuse retke jooksul üritati mootoriga veesõidukeid kasutada nii vähe kui võimalik ja selle asemel viisid seltskonda edasi kanuud, raftiparv, süstad, viikingilaev, purjekas, haabjas ja dragonboat.

"Veetee" ühendab meeleoluka seikluse ja matkatarkused, lummava looduse ja kireva kultuuriloo, kus avastatakse veekogude juures toimetavate inimeste lugusid, kombeid ja maitseid. Silm hoitakse peal ka 1934. aastal välja antud raamatul "Süstal ümber Eesti", milles Johannes Maide kirjeldab oma süstaretke 1920. aasta juulis-augustis, mis liikus täpselt sama teed pidi. Kui palju on saja aasta jooksul muutunud ja kas midagi on samaks jäänud?

12-osalises sarjas liituvad veeteekonna erinevateks ettappideks nii eelmisest aastast tuttavad seiklejad kui ka uued muhedad kaasakulgejad, teiste seas Rasmus Kagge, Ilmar Raag, Maiken, Mart Noorma, Martin Herem, Joel Volkov, Pääru Oja, Eleryn Tiit, Heidit Kaio, Ago Anderson, Kaidi Jõesalu, Ranno Pajuri , Raigo Pajula ja Peeter Eerik Ots.

"Veetee" on ETV2 ekraanil alates 10. märtsist reedeti kell 22. Sarja autor on Lemo, operaatorid Rain Nirgi ja Lemo, tootja Tootmisguru OÜ.