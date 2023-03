Pooled kutsikavabrikust päästetud koertest on veel koduootel

"Kutsikavabrikus ei ole tõupuhtaid koeri, aga seal on tõulaadsed koerad," tutvustas Mõismaa. Stuudiosse oli kommunikatsioonijuht toonud kaasa Malta bichon'i tõulaadse koera (malta koer), kes on samuti kutsikavabrikust päästetud koer.

"See algab ikkagi sellest, et tähelepanelikud inimesed teevad vihjeid ja teatavad põllumajandus- ja toiduametile," rääkis ta, kuidas koerte päästeaktsioonid alguse saavad. "Nemad käivad vastavalt võimalusele ja olukorrale kontrollimas. Õnneks seekord sai jälile ja sai need koerad päästetud."

"Hais, mis seal majas oli, oli täiesti õõvastav," vahendas Mõismaa. "Pildilt võib ka näha, et koerad elasid omaenda väljaheidete sees. Ja võib arvata, et nad ei olnud ka kunagi õue jalutama saanud."

Mõismaa kinnitas, et tegemist ei olnud hooletusega, vaid selgelt pahatahtliku käitumisega. Loomaomanikele oli tähtis äritsemine, mitte loomade heaolu.

"Kuna vabrikutes toimub suguluspaaritus, siis võisime juba arvata, et mingid tervisemured neil on," rääkis ta päästetud koerte tervislikust seisundist. Loomadel oli probleeme silmade ja hammastega, mis on enamasti tänaseks ära ravitud. "Päästmise hetkel olid nad pruuni värvi, kuigi oleksid pidanud olema lumivalged," lisas ta.

Mõismaa sõnas, et umbes pooled päästetud koertest on leidnud omale juba kodu. "Ülejäänud on veel koduootel," lausus ta, lisades, et päästetud koertega tuleb olla kannatlik, sest mõned neist on antisotsiaalsed ning kardavad veel inimesi.