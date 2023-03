Iisraeli esindab Eurovisioonil Noa Kirel looga "Unicorn"

Loo "Unicorn" autorid on Doron Medalie, Yinon Yahel ja May Sfadia. Doron Medalie on ka varem Eurovisiooni tarbeks muusikat kirjutanud ning ta oli 2018. aastal lauluvõistluse võitnud loo "Toy" üks autoritest.

Eurovisiooni esimene poolfinaal toimub 9. mail ning Iisrael astub Eurovisiooni võistlustulle 11. mail, mil leiab aset teine poolfinaal. Lauluvõistluse suur finaal toimub 13. mail.