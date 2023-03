Reet Linna: Valter Ojakäär oli omal alal tõeline geenius

Linna meenutas, et Ojakäär oli väga sõbralik ja tore inimene. "Mulle meeldis, et isegi kui ta televisiooni esinema tuli, ei olnud ta selline, et oleks end ülikonda või frakki lükanud," märkis ta. "Talle ei olnud tähtis see, milline ta välja näeb, aga see, mida ta rääkis, oli puhas kuld."

Samuti aitas Linna sõnul Ojakäär tal alati vajalikke laule otsida. "Mäletan, et me Katrin Karismaga tegime "Tennessee valsi", mis on tegelikult Ameerika lugu, siis ta leidis meile noodid ja tekstid ning me saime selle ära lindistada," meenutas laulja. "Äärmiselt sõbralik inimene, keda muusikaringkondades kutsuti Papa Valteriks."

Üheks Ojakääru populaarseimaks teoseks on Linna sõnul laul "Seda paati pole tehtud linnuluust". "Soomlased tundsid seda laulu rohkem kui "Saaremaa valssi". See laul koos Georg Otsaga tõi talle hästi palju kuulsust."

2016. aastal 93-aastasena surnud Ojakäär oli Linna sõnul ka oma viimastel eluaastatel väga terane mees. "Kui ta oli 91- või 92-aastane, käisin "Prillitoosi" jaoks temaga laululugu tegema ja tal oli erakordselt hea mälu," rääkis ta. "Ta oli omal alal tõeline geenius."