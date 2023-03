Porto filmifestivalil elutööpreemia pälvinud Nüganen: see teeb ikka südame soojaks

Nüganen tõdes, kuigi saadud preemia tuli talle tõelise üllatusena, on ta toimunut tagantjärele analüüsides aru saanud, et vihjed, mis auhinna saamisele viitasid, leidus.

"Seal oli pressikonverents ja mis mind tagantjärele üllatas, oli see, et nad teadsid nii palju minu tegemistest. Küsimusi oli nii filmide "Nimed marmortahvlid" ja "1944" kui ka teatritööde kohta," märkis ta.

Festivalil vaadati järjest ära kõik tänaseks valmis saanud "Apteeker Melchiori" filmid. "Mind üllatas, et nii palju rahvast oli. Nad vaatasid huviga ja elasid väga kaasa ning peale esimest ja teist osa ei põgenenud rahvas kuskile," naljatles ta.

Pärast viimase osa vaatamist vaatamist anti režissöörile teada, et ta on pälvinud elutööpreemia. Nüganen tunnistas, et selline tunnustus teeb südame soojaks. "Olin pahviks löödud," tunnistas ta.

Režissööri sõnul teeb apteeker Melchiori tegemistest rääkivad filmid omanäoliseks nende žanriülesus – kord on neid näidatud õudusfilmide festivalil, siis jällegi ajaloofilmidele pühendatud festivalil.

"21. sajandi urbaniseeritud linn või tänapäeva probleemid on üks asi – me näeme seda teles, ning enam-vähem aimame, kuidas teises riigis, kontindendil või kultuuriruumis elatakse. Aga see, mis selles samas kultuuriruumis viis-kuus-seitse sajandit tagasi oli, see on huvitav," rääkis ta.

Nüganen kinnitas, et endiselt on jõus plaan apteeker Melchiorist veel filme valmis vändata. "Neid jätkulugusid kirjutatakse ja idee on niisugune, ma ei ole veel kuulnud, et see idee oleks maha maetud. Kui kõik läheb hästi, siis tuleb."