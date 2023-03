Roisin Murphy avaldas uue singli "Coocool"

Loo produtseeris DJ Koze ning muusikavideo visuaalide taga seisab kunstnik Beth Frey.

"Coolcool" on esimene singel Murphy järgmiselt albumilt "Ninja Tune". Laulja viimane album "Roisin Machine" jõudis kuulajateni 2020. aastal.

Laulja sõnas, et kuigi uus laul on näiliselt kui väike ja habras lill, on selle juurtesse peidetud suur tugevus. "See on rumalalt romantiline väike armastusluule," nentis ta.