Austria eurolugu võtab pihtide vahele naislaulukirjutajate elu

Sel aastal esindab Austriat Eurovisioonil duo Teya & Salena looga "Who the Hell is Edgar?".

Salena sõnul kirjutati lugu sooviga kuulajatele edasi anda tunnet, mida hea loo kirjutamine tekitab. "Mõnikord tormab loovus sinust läbi, nagu oleks kummitus sind haaranud," märkis ta.

Teya lisas, et samuti sooviti loo sisse panna isiklikud kogemused naislaulukirjutajatena. "Sageli on tunne, et pead end ikka ja jälle tõestama, et sind tõsiselt võetaks. Kujutades Edgar Allan Poe'd loo autorina, tahame juhtida tähelepanu sellele masendavale osale muusikaäris," nentis ta.

Austria esineb Eurovisiooni teises poolfinaalis 11. mai. Lauluvõistluse finaal leiab aset 13. mail.