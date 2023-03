Eesti tumemuusika ansamblid Freakangel ja Evestus annavad kaks ühiskontserti

Freakangel loodi 2010. aastal solisti Dmitry Darlingu poolt ning ansambli muusika on aastate vältel liikunud EBM-ist industriaal-metal'i suunas.

Eelmisel kuul avaldas Freakangel üle mitme aasta uue singli "Suicidal (Break The Cycle)" koos muusikavideoga. Seni oli kollektiivi värskeim muusika aastast 2017, kui anti välja neljas stuudioalbum "How The Ghost Became".

Evestus naases peale kaheaastast pausi taas lavalaudadele eelmisel aastal. Bändi paus oli tingitud solisti Ott Evestuse haigestumisest bakteriaalsesse meningiiti.

Ühiskontserdid toimuvad:

17.03 Tallinnas, Sveta Baaris

18.03 Tartus, Genialistide klubis