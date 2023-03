Eplik: see on suur kompliment, kui suure kambaga viitsitakse mu laule teha

Kolmapäeva hommikul rõõmustasid "Terevisiooni" vaatajaid oma muusikaga Vaiko Eplik ja Estonian Voices, kes peagi koos bändiga Eliit ühisele tuurile suunduvad. Hommikusaates antud intervjuus sõnas Eplik, et tunneb suurt rõõmu, et saab nii suure kambaga oma muusikat laval esitada.

"Seda iga päev ette ei tule," märkis ta. "See on suur kompliment mu muusikale, et nii suure kambaga viitsitakse minu laule teha."

Voorand sõnas, et koostöö teiste muusikutega on väga hästi sujunud, sest seda tehakse südame ja armastusega. "See juhtub ilmtingimata just siis, kui muusika meeldib," märkis ta ja lisas, et on väga suur Epliku muusika austaja. "Siiamaani olen neid valjuhäälselt üksinda autos kaasa lõõritanud, aga nüüd saab seda mõnu laval nautida."

Eplik selgitas, et kõik seaded, mida kontsertidel kõlavad, on täiesti uued. "Me ju võime bändiga originaali tausta seal all hoida, aga me oleme pidanud ka oma bändi ümber vaatama, et kümme inimest sinna muusikasse ära mahuks," kirjeldas ta.

Estonian Voices ja Vaiko Eplik "Pöördumatult soe"

Estonian Voices "Nähtamatus"