Saksamaa folkansambel Faun esineb klubis Tapper

Bändiliikmed on väga elevil esmakordselt Eestis esinemise üle. "Faun on meie jaoks palju enamat kui ainult muusika – meie eesmärk on vanad paganlikud müüdid taas ellu äratada ning seetõttu oleme eriti rõõmsad, et saame esineda Eestis, kus on nii tugevad paganlikud traditsioonid," ütles bändi vokalist ja multiinstrumentalist Oliver Satyr.

Fauni muusika ühendab endas paganliku folgi, darkwave'i ja keskaegse muusika. Bänd sai alguse 1998. aastal ning on avaldanud 11 stuudioalbumit, millega on jõudnud ka Saksamaa edetabelite tippu. Ansambel on nomineeritud kolm korda Saksamaa suurimale muusikaauhinnale Echo ja andnud eri riikides üle maailma ligi 1000 kontserti.

Fauni omanäolisele kõlapildile ei jää alla ka lüürika: laule esitatakse nii saksa, vanaislandi kui ladina keeles. Õhtu avab soojendusesineja Itaalia rahvamuusika duo Emian.

Lisaks tuuritas Faun 2018. aastal Brasiilias koos Eesti metal-ansambliga Metsatöll. "Tegemist on väga lahedate inimeste ja suurepäraste muusikutega, nii et tasub tulla kontserdile," kommenteeris Metsatölli trummar Tõnis Noevere Fauni.