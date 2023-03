Õigekirjagurmaani keelesäuts. Kõige truum ehk truim

Tänane soovitus kõlab nii: "Sõna truu ülivõrre on kõige truum ehk truim." Ülivõrre näitab, et kirjeldaval asjal või nähtusel on teatud omadust rohkem, kui mõnel teisel samasse rühma kuuluvad asjal või nähtusel. Ülivõrde moodustamiseks on kaks võimalust: kõige-ülivõrre ja lihtülivõrre ehk ühe sõnavormiga väljendatav ülivõrre.

Alustame esimesest: kõige-ülivõrre ehk liitülivõrre koosneb keskvõrdest ja abisõnast kõige. Näiteks sõna lihtne keskvõrre on lihtsam, kõige-ülivõrre kõige lihtsam. Lisandub vaid sõna kõige – lihtsam ja kõige lihtsam.

Liitülivõrdest keerulisem lugu on aga lihtülivõrdega, mille tunnuseks on -im. Kiire : kiireim, vana : vanim, lihtne : lihtsaim, tark : targim.

Lihtülivõrret ei saa moodustada kõigist sõnadest, aga tänase soovitusega tasub tähele panna, et lihtülivõrret saab moodustada ka sõnadest, kus see tundub harjumuspäratu. Näiteks sõna truu puhul. Sõna truu keskvõrre on truum, kõige-ülivõrre kõige truum ja lihtülivõrre on truim. Seal kaob üks u-täht ära.

Nagu eesti keeles tihti ikka ette tuleb, on iga reegli puhul ka erandeid. Nõnda on sõna hea keskvõrre parem ja ülivõrre kõige parem ehk parim.

Head ettevalmistust ja toredat e-etteütlust!

