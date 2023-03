Galerii: Gerd Kanter valmistas "Terevisioonis" abikaasale lillekimbu

"Ma sain teada, et Gerdi naise lemmiklilled on roosid – peategelaseks meie kimbus saavad ilmselt olema roosid," tutvustas Eelmaa stuudiosse toodud lillevalikut.

"Vahel peljatakse rooside kinkimist, sest roos on "lillede kuninganna" ja arvatakse, et äkki roos räägib armastuse keeles," sõnas ta, lisades, et sellisel juhul on rooside heaks altervatiiviks tulbid. Siiski lisas Eelmaa, et lilled on emotsioonide väljendusviis ning neid kinkides ei peaks rangelt mõtlema, millist sorti valida või kui mitu lille osta. "Võib kinkida nii palju, kui südamest soovid."

Eelma sõnas, et lillekimpudesse sobib hästi lisada oksalilli, mis õite keskele rohelist värvi annavad.

"Valin selle järgi, mis kõige rohkem antud hetkel endale meeldib ja mis on piisavalt silmapaistev," vastas Kanter küsimusele, kuidas ta tavaliselt naisele lillekimpu poes valib.

"Alati tasub enda kaaslast meeles pidada ja ilusa lillesülemiga üllatada," arvas Kanter. "Selleks ei pea olema naistepäev – selleks võib olla ka täiesti tavaline päev või mõni enda peresisene sündmus."

"Leidsin enda jaoks uue põneva lille – ma sain aru, et eesti keeles on tegemist lillega nimega tulikas," kommenteeris olümpiavõitja lillekimpu, mis ta Eelmaa juhendamisel stuudios valmistas. "Need on isegi pruutide lemmiklilled," lisas Eelmaa, et tihtipeale valmistatakse tulikast pruudikimpe.