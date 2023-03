TÜ kliinikumi õde haiglahirmu vähendamisest: igas vanuses lapsed jälgivad hologrammi

Laste neuropsühholoogia kaasprofessor Anneli Kolk sõnas, et osad lapsed on arsti juures väga hirmul ning seetõttu võivad testide tulemused tulla valed. "Või siis laps nutab ja ei lasegi üldse uuringut teha."

"Haiglahirm võib vanusega kasvada, suureneda. Uuringud näitavad, et vahel on lastel hirm suurem kui valu," sõnas Kolk. Ta lisas, et laps, kes kardab noorena artsil käimist, võib täiskasvanueas arstile minemist sootuks vältida.

Viimased paar aastat on Tartu Ülikooli kliinikumis laste haiglahirmu vähendatud hologrammide abil ja uuringud kinnitavad, et need tõesti toimivad. "See juhib tähelepanu enda peale ja meil on rahulikum tööd teha," ütles õde Marina Feklistova. "Igas vanuses lapsed jälgivad hologrammi ja ausalt öeldes ka lapsevanemad," lisas ta. Kolk sõnas ka, et hologrammid mitte ei vähenda valu, stressi ja hirmu, vaid õpetavad valu ja negatiivsete emotsioonidega arsti juures paremini toime tulema.

"Projekti "Väike nirvaana" mõte oli see, et vähendada laste haiglahirmu ja valutundlikkust ja anda talle sõber või tugipinkt, kelle juurde ta saaks alati tagasi tulla," tutvustas lasteneuroloogia nooremteadur Alina Roštšinskaja uut kliinikumi projekti, kus muu hulgas õpetatakse läbi mängu lapsele rahustavaid hingamismeetode.

Loreeni ema Reelika sõnas, et varem kartis tema laps arstil käimist, kuid nüüdseks on lapse hirm kadunud. "Ta hiljem küsis, kas me võiksimegi ainult siin analüüse andmas käia," ütles Reelika. "Lastel tuleb lihtsalt tähelepanu mujale viia."