Koolinoorte teatripäev kutsub registreeruma töötubadesse

15. märtsil on Tallinna teatrimajadesse oodatud teatrihuvilised õpilased üle Harjumaa, et saada osa kümnetest töötubadest, treeningutest, aruteludest ja ekskursioonidest, mis toimuvad tänavuse, järjekorras juba kaheksanda, koolinoorte teatripäeva raames. Registreerumine teatripäeva sündmustele on nüüd avatud.