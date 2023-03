Ilmus treiler filmist "Ghosted" peaosas Chris Evansiga

Filmi "Ghosted" süžee keerleb ümber Cole'i (Evans) ja Sadie'i (de Armas), kelle suhtlus peale esimest kohtingut katkeb. Kuigi Sadie Cole'i sõnumitele ei vasta, otsustab mees sõita Londonisse, et naist üllatada. Kohapeal selgub aga, et Sadie töötab CIA-s ning pole see, kellena ta end algselt tutvustas.

Peagi linastuvas filmis mängivad veel Amy Sedaris, Adrien Brody, Tim Blake Nelson, Tate Donovan, Marwan Kenzari jpt. Filmi režissöör on Dexter Gletcher ("Rocketman", "The Offer") ning stsenaristid Chris McKenna, Rhett Reese ja Paul Wernick.

"Ghosted" esilinastub Apple TV voogedastusplatvormil 21. aprillil.