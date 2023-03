Boipepperoni ja An-Marlen andsid välja ühise singli "Kosmoselaeval"

Boipepperoni selgitas, et lugu sündist soovist An-Marleniga koostööd teha.

"Mulle väga meeldib An-Marleni tämber seega proovisin talle oma ideed maha müüa. Saatsin talle ühe värske põhja ja voilà, Inglile meeldis see instrumentaal väga. Paar nädalat hiljem tuli esimene demo. Esmakuulamisel lõi see täiesti pahviks ja tõi kananaha ihule, midagi taolist polnud ma varem ühegi oma biidiga saavutanud," kirjeldas produtsent.

Boipepperoni sõnas, et kosmose juures pealub teda enim selle suurus ja sellega kaasnev tedamatus. "Me tegelikult ei suuda hoomata, mis üllatusi see pakkuda võib."

An-Marleni sõnul mõtles ta lugu kirjutades äratundmisrõõmule, mida armastus temas tekitab. "Hetk, mil viibid armsamaga ja tunned, et aeg kaob ning maailm kuulub vaid meile kahele. Justkui oleksime kahekesi kosmoselaeval ja vaataksime üheskoos ümbritsevat maailma," kirjeldas ta.

Loole valmis koostöös Henry Pareloga ka video.