Eleryn Tiit: lõputu kössitamine ei ole minu jaoks

"Mulle tundus enne raadiosse tööle minemist, et mul ei ole üldse vaba aega, aga nüüd ma saan aru, et tegelikult on küll," rääkis Tiit, et nüüd ta on lihtsalt paremaks aja planeerijaks saanud. "Lõputu kössitamine ei ole minu jaoks," lisas laulja, et ta täidab oma aja pigem suvaliste tegevustega kui lesib niisama mitte midagi tehes.

Tiit sõnas, et paljudel tema sõpradel on omad muusikalised projektid, millega tegeletakse ja mis on nende prioriteedid. "Aga kui on vaba aega, siis saame kokku ja laulame natuke," kommenteeris ta, viidates Rahel Ollisaarele ja Inga Tislarile, kellega üheskoos esinetakse ansambli Dawhy Not nime all.

"Käige ikka lõpuni ja siis saate alles otsustada, kas teile meeldib või mitte," soovitas Tiit noortele, kes muusikakoolis tunde võtavad, kuid kes pole veel päris kindlad, kas soovivad hiljem muusikuna töötada. Nii ei pea vähemalt hiljem kahetsema, et muusikakool pooleli jäi.

"See murdepunkt tekib kuskil neljandas klassis, kui tekivad sõbrad ja tahad rohkem väljas käia," arvas Tiit. "Ma olen tegelikult väga õnnelik, et mu vanemad sundisid mind edasi käima," tunnistas muusik, et talle küll meeldis laulda, ent klassikalist klaverit ta harjutada ei viitsinud. "Mind aitas see, et Viljandisse tuli popdžässi osakond / .../ ma nägin, et see on palju praktilisem, mida ma võib-olla ka tulevikus kasutaksin."