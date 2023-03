Saksamaad esindab Eurovisioonil ansambel Lord of The Lost looga "Blood & Glitter"

Saksamaa valis möödunud nädalavahetusel enda tänavuseks eurolooks Lord of The Losti "Blood & Glitter".

Saksamaa euroloo valimisel osales nii žürii kui ka rahvas – kumbki neist andis 50 protsenti punktidest. Võidulugu "Blood & Glitter" kogus kokkuvõttes 189 punkti, mis tõi Lord of the Lostile kindla võidu. Teiseks jäänud lugu sai koguni 78 punkti vähem ehk 111 punkti.

Lord of The Lost on viieliikmeline rokkansambel, mis loodi 2009. aastal. Ansamblisse kuuluvad: Chris Harms (solist), Pi Stoffers (kitarr), Klaas Helmecke (basskitarr), Gared Dirge (multiinstrumentalist) ja Niklas Kahl (trummar).

Automaatselt Eurovisiooni finaali kvalifikatseerunud Saksamaa eurolugu saab kuulda Liverpoolis 13. mail.