Ansambli Sparks värskes videos tantsib näitleja Cate Blanchett

Ansambel Sparks andis välja oma tänavu mais ilmuva albumi nimiloo "The Girl Is Crying In Her Latte", mille muusikavideos astub üles ka näitleja Cate Blanchett.

Sparksi uus album "The Girl Is Crying In Her Latte" ilmub 26. mail ja selle annab välja plaadifirma Island. Duo liikmete Ron ja Russell Maeli sõnul on värske album "sama julge ja kompromissitu kui nende senise karjääri jooksul tehtud muusika".

Näitleja Cate Blanchettiga kohtusid Maelid möödunud aastal Prantsuse filmiauhindadel. "Unistused tõesti täituvad," kinnitasid nad ja rõhutasid, et saavad tulevikus rahulikult magada, teades, et nad on mänginud koos Cate Blanchettiga."

Oma uut kauamängivat esitlev Sparks maailmaturneega, mille raames nad annavad Los Angeleses Hollywood Bowlis ka oma karjääri suurima kontserdi.