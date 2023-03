Andres Roots avaldas uue albumi "Vol. 12"

Muusik Andres Rootsi andis välja albumi "Vol. 12", mis on tema esimene täispikk stuudioalbum pärast 2018. aastal ilmunud kauamängivat "Breakfast in September".

Albumile "Vol. 12" on Roots koondanud 14 kitarripala, mis on aastatel 2019-2022 salvestanud Jaan Tamm, kes 2000. aastatel salvestas ka pea kõik Rootsi toonase bändi Bullfrog Browni stuudioplaadid. Albumi mix'is Asko-Romé Altsoo, kes on viimase lihvi andnud kõigile Rootsi plaatidele 2009. aastast peale, ning kaane kujundas muusiku abikaasa Siret Roots.

Mitmed plaadil kõlanud lood on ka varem ilmunud. "Waiting Around" ja "Birdsong Thing" pärinevad 2019. aastal avaldatud seitsmetolliselt vinüülplaadilt "Waiting Around". Lood "Starbuck Theme" ja "Western of the Month" salvestati 1Teatri mulluse suvelavastuse "Vihmameister" tarvis, kolmas lavastuse jaoks mõeldud pala "Hawk's Out with His Axe" leidis "Vol. 12" sessioonide käigus uue kuju.