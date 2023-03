Genka: võid ükspuha mida selga panna, lihtsalt need asjad tuleb välja kanda

Genka ütles, et kuna ta on keskmisest suurem inimene, siis oli tal mingi hetk suur probleem, et ta ei saanud panna selga asju, mis talle meeldivad, vaid neid, mis talle selga läksid. "Mõningas mõttes ma olen analüüsinud, et äkki see minu riietusstiil on selle pärast, et ma otsisin endale kogu aeg midagi, lisaks ma varjan ka mingeid puudujääke riietusega, või mitte puudujääke, vaid ülejääke," sõnas ta.

Ta kinnitas, et tegelikult võib ükspuha mida selga panna, lihtsalt need asjad tuleb välja kanda. "Kui oled enesekindel, siis kannad kõik välja," ütles ta ja lisas, et tema pani viimati seeliku selga. "Kõigil oli väga tore, eks oli ka veidi sellist "kas me sellist Eestit tahtsimegi" juttu, aga me räägime siin praegu tekstiilist, riidest, riidestükkidest, mis tekitavad nii palju elevust, kui mul on seelik seljas, siis on üks teema, aga kui ma panen ka tekstiilist saunalina ümber, siis on okei."

"Mina näiteks kannan riideid selleks, et mul oleks mugav olla, ma ei pane kunagi ebamugavaid asju selga," sõnas ta ja lisas, et ta poleks näiteks kunagi oodanud, et ta istub ERR-i telestuudio Crocsides. "Muidugi, need on Jordani Crocsid, aga need on megamugavad, need on kõige mugavamad jalatsid, mis ma elus olen endale jalga pannud."