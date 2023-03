TUJA 2023 | Langenbucher/Pfister duot ühendab vaimustus avastada erinevaid muusikalisi värve

Langenbucher/Pfister duot ühendab vaimustus avastada erinevaid muusikalisi värve.

Kevin ja Julia alustasid koos mängimist õpingute ajal, mõlemad õppisid Lõuna-Saksmaal Würzzburgi muusikaakadeemias.

Nende originaallooming, mis baseerub kaasaegsel jazzil, on inspireeritud Euroopa traditsioonilistest külluslikest harmooniatest ja üleüldisest rõõmust muusikat kogeda. Just nagu värvid maalidel on seotud emotsioonidega, nii on seda ka muusika.

Kuna noor duo mõistab muusikat kui värvikasti, on TUJA kontsert otseselt tajutav kuulajale.

Langenbucher/Pfister duot saab kuulata:

09.03 kell 19.00 TUJA 2023: Narva, Narva Vaba Lava Alex Kohvik & Catering

10.03 kell 19.00 TUJA 2023: Viljandi, Viljandi Teatrihoov