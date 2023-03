Ansambel Tšellopoisid avaldas värske singli koos spioonipõnevikuga

"Oleme Karretiga juba mitu aastat eksperimenteerinud tšellode kasutamisega klassikavälises maailmas. Nüüdseks oleme omadega jõudnud filmimuusikaliku palani, mis just koos muusikavideoga vaadatuna annab kuulajale tõelise elamuse," selgitas Kluge värske teose tagamaid.

Seitsmeliikmeliseks kasvanud ansambel Tšellopoisid on unikaalse lähenemisega tšellobänd, mille eesmärgiks on eksperimenteerida tšello maheda tämbriga ning teha muusikat, mis klassikalises mõistes pillile loodud pole. Ansambel alustas oma teekonda maailmamuusika hittidest uusversioonide tegemisega, kuid on nüüd üha enam liikumas originaalmuusika poole.

Loo "Mälestustes" muusika kirjutasid ühiselt head sõbrad ja bändiliikmed Kaspar Kluge, Martin Mänd ja Kaur Pennert.

Muusikavideo on filmitud Koluvere lossis, mis oma väärika ajalooga lisab olustikule iseloomu. Video režissöör Tomi-Andre Piirmets kirjeldas, et teda on lapsest saati huvitanud spioonifilmid ja müsteeriumid ning seekord on tal ōnnestustunud midagi sarnast ise luua: "Nagu klassikalises spioonikas ikka, leiab sellest muusikavideostki pahalasi, ootamatusi, kirge ning läbikukkumisi. Kuid kas tegelikkuses on kōik nii nagu paistab?"

Muusikavideo jätab õhku mitmeid küsimusi, mis leiavad lõpplahenduse teatraalsel erikontserdil 17. märtsil Tallinnas Erinevate Tubade Klubis.