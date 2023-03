Tanel Toom oma uue filmi tuntud näitlejatest: nad töötasid alla oma hinna

Toom lausus, et pärast "Tõe ja õiguse" edu teda suur hirm järgmise filmi ees ei paina, kuna tuleb ajada oma asja ja vastutus vaataja ees on nii või teisiti suur.

"See on kardinaalselt teine lugu ja see mind ennast erutabki, et see on midagi väga teistsugust," avaldas Toom uue mängufilmi tagamaid. Antud loo tegevus toimub lähitulevikus keset ookeani. "See on ka žanriliselt midagi muud kui "Tõde ja õigus"," lisas režissöör.

"See projekt sai alguse Inglismaalt," tõdes Toom, et algselt oleks tegemist pidanud olema Briti filmiga. Siis liitus meeskonnaga produtsent Ivo Felt, kes kaasas sakslased ja kellega koos sündis otsus film hoopis Eestis teha. "Lõpuks on sellest saanud rohkem Eesti film," selgitas Toom ja lisas, et ka rahastuse poole pealt on Eesti peatootja. Lisaks režissöörile on filmil ka eesti operaator, kunstnik, monteerija, helirežissöör, grimmikunstnik ning platsimeeskond.

Toomi sõnul pole tegemist väga kalli filmiga, eelarve jääb samasse kanti, kus oli ka "Tõde ja õigus". Kui "Tõde ja õigus" valmis 2,4 miljoni euroga, siis "Viimane vahipost" võttis umbes kolm miljonit. Filmis osalevad nimekad näitlejad töötasid Toomi kinnitusel alla oma hinna. "Neile meeldis see lugu," selgitas režissöör ja lisas, et vestles enne jah-sõna saamist näitlejatega pikalt, et ennast ja oma töid tutvustada.

Filmi peaosades astuvad üles Kate Bosworth ("Superman tuleb tagasi"), Thomas Kretschmann ("Pianist"), Lucien Laviscount ("Emily in Paris") ja Martin McCann ("´71").

