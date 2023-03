Galerii ja video: "Valimiste eelõhtul" lahutab meelt poliitbänd

"Ma tahan öelda, sõbrad, et see on ikkagi bänd, mis on bänd," kirjeldas saatejuht Urmas Vaino "Ringvaates" laupäeva õhtul eetrisse jõudvat muusikalist kooslust.

Kaassaatejuht Anna Pihli sõnul helistasid nad läbi kõigi parteide peakontorid ja palusid välja pakkuda, kes võiks bändis kaasa lüüa. "Püüdsime kokku panna ikkagi toimiva bändi, et midagi kõlaks ka," lisas ta.

Bändi muusikalise koostoimimise eest vastutab Antti Kammiste, kes tegi uue seade kunagisele Best B4 laulule "Sa valisid mind".

Solistid Valdo Randpere ja Helle-Moonika Helme on korra varemgi koos esinenud, kui riigikogu valges saalis jõulude ajal ühiselt lauldi. Bassi eest vastutab Tarmo Kruusimäe ehk Kojamees, kes peab ühes rütmis püsima Tanel Talve trummimänguga. Bändis löövad kaasa veel Diana Ingerainen, Märt Sults ja Kaarel Kose.